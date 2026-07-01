Vaccini, da Happyageing 5 proposte per gli over 65

Vaccini: non prevenire costa, 5 proposte di HappyAgeing per Pnpv in over 65
Presentati al ministero della Salute e alle Regioni dati economici e suggerimenti su anti pneumococco, Herpes Zoster, influenza, difterite-tetano-pertosse, Vrs e Covid-19
Presentati al ministero della Salute e alle Regioni dati economici e suggerimenti su anti pneumococco, Herpes Zoster, influenza, difterite-tetano-pertosse, Vrs e Covid-19
‘Facilitare accesso, promuovere la prevenzione informando su rischi malattie infettive’