Heineken lancia l'osservatorio 'Together Lab'

Heineken Italia lancia 'Together Lab', ascoltare generazione che sta riscrivendo regole stare insieme
Una generazione che continua a cercare relazioni, appartenenza e momenti di convivialità, anche se attraverso forme nuove e in continua evoluzione
Una generazione che continua a cercare relazioni, appartenenza e momenti di convivialità, anche se attraverso forme nuove e in continua evoluzione
Dall'ascolto dei giovani per comprendere come stanno cambiando linguaggi, luoghi e rituali dello stare insieme, osservando la socialità mentre prende forma e viene raccontata ogni giorno dalle persone, nasce Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani...
"Abbiamo deciso di mettere il consumatore al centro e grazie al supporto di Iulm abbiamo potuto ascoltare ciò che cerca la nuova generazione dei consumatori. Un aspetto fondamentale che è emerso dall'indagine, e che per noi ha veramente un valore altissimo, è il fatto che le giovani generazioni non c...
"Con la campagna #Together abbiamo aperto una riflessione sul valore della socialità e delle relazioni nella società contemporanea. Oggi facciamo un passo ulteriore: metterci in ascolto delle nuove generazioni. Together Lab nasce per comprendere come stanno cambiando linguaggi, luoghi e rituali dello...