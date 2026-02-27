circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Hiv, a Milano esperti a confronto per un modello integrato

Hiv, a Milano esperti a confronto per un modello integrato

Croce (Crems):
video
salute

Croce (Crems): "Prevenzione infezione Hiv abbassa la spesa del Ssn"

"La prevenzione in Hiv è un tema fondamentale, che è però spesso rimasto sullo sfondo. Lo abbiamo portato avanti negli anni e oggi ha delle armi" efficaci "legate ai nuovi farmaci. Circa 4300 persone in Regione Lombardia, nel corso del 2024-25, hanno avuto accesso a questo tipo di protezione. È impor...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza