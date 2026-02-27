Hiv, a Milano esperti a confronto per un modello integrato

Hivlab Lombardia, esperti a confronto su prevenzione, governance e accesso cure innovative
Al centro dell'incontro il consolidamento di un modello integrato per superare diagnosi tardive e disomogeneità territoriali in gestione Hiv
Al centro dell'incontro il consolidamento di un modello integrato per superare diagnosi tardive e disomogeneità territoriali in gestione Hiv
'Su questa materia fondamentale fare squadra e creare collaborazione virtuosa'
'Nuove cure altamente efficaci ma necessario creare percorsi per gestione comorbidità'
All'Hivlab Lombardia, '4.300 persone in regione nel corso del 2024-25 hanno avuto accesso ai nuovi farmaci'
"La prevenzione in Hiv è un tema fondamentale, che è però spesso rimasto sullo sfondo. Lo abbiamo portato avanti negli anni e oggi ha delle armi" efficaci "legate ai nuovi farmaci. Circa 4300 persone in Regione Lombardia, nel corso del 2024-25, hanno avuto accesso a questo tipo di protezione. È impor...