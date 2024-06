Aids, a Roma il 16^ Italian Conference on AIDS and Antiviral Research

“La PrEP è una profilassi farmacologica per cui una persona a rischio di acquisire l’infezione da HIV può assumere una compressa prima dell’atto sessuale. E’ una profilassi che ha contribuito a ridurre notevolmente le nuove infezioni da HIV nei paesi europei dove è stata implementata. La PrEP in Italia ha avuto uno sviluppo lento, fino allo scorso anno inoltre non era rimborsabile”. Lo ha dichiarato Antonella Cingolani, copresidente ICAR, a margine della conferenza stampa “PrEP e Innovazione” che...