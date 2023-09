Presentata da Icch ricerca su 'Corporate Activism'

In occasione dell’evento di presentazione dei risultati della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano, il Segretario generale di Icch, Pierangelo Fabiano, ha commentato: “è responsabilità delle aziende comunicare in modo corretto’ poiché il Corporte Activism può essere percepito come attività non veritiere messe in campo ‘so...