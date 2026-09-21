A Roma il confronto sulla reputazione aziendale Icch Sport e Comunicazione

Sport, Manni (Enel): "Comunicazione sempre più rilevante e complessa"
Alla presentazione del nuovo numero di The Corporate Communication Magazine: “Allineare i propri valori a quelli del target di riferimento”
Alla presentazione del nuovo numero di The Corporate Communication Magazine: “Allineare i propri valori a quelli del target di riferimento”
All’incontro per la presentazione del nuovo numero de The Corporate Communication Magazine: “Non andrebbe limitata a racconti di medaglie”
Partecipando alla presentazione del nuovo numero de The Corporate Communication Magazine: "Condizione chiave per una comunicazione efficace"