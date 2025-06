"25 anni è un traguardo importante per noi. Oggi è un giorno speciale per Ikea Italia nella piazza di Roma". Lo ha dichiarato Ivan Gardini, market manager di Ikea a Roma, in occasione dei 25 anni dello storico brand svedese nella capitale, celebrati con un evento nello store di Porta di Roma. "Festeggiamo l’apertura del primo punto vendita ad Anagnina e i 20 anni dello store di Porta di Roma. Festeggiamo un sodalizio con una comunità e un territorio che ci hanno accolto sin da subito e che hanno ...