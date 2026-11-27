Ai, Mazzetti (Meta): "Impegnati a renderla accessibile a tutti, imprese e cittadini"
‘Non sostituisce l’individuo, ma ne potenzia creatività, conoscenza ed efficacia’
‘Non sostituisce l’individuo, ma ne potenzia creatività, conoscenza ed efficacia’
‘Con ai servono competenze e capacità di utilizzo della tecnologia per migliorare proprio lavoro’
‘tecnologia può rendere più accessibile l’istruzione e diversificare strumenti di apprendimento per persone con disabilità’
Per sostenerne lo sviluppo necessari investimenti in istruzione, competenze e regolamentazione a favore’
‘Nella legge delega presenti due disposizioni dedicate al settore’
‘presente ovunque: la prossima sarà la prima campagna elettorale dell’intelligenza artificiale’
"Come Meta, siamo concentrati nel dare accesso a più persone possibili, imprese e cittadini, a strumenti avanzati di intelligenza artificiale. l'Ai, in tal senso, è una possibilità di rafforzamento individuale, di empowerment personale, che non va a sostituire l'individuo ma lo rafforza e gli dà la p...
"Da 25 anni ci occupiamo di accompagnare le persone a sfruttare al meglio le opportunità legate allo sviluppo tecnologico. Venticinque anni fa era internet, l'accesso universale alla rete; oggi, con l'intelligenza artificiale, la possibilità di poter utilizzare una tecnologia così potente e così perv...
"In un periodo di profonda trasformazione, le imprese devono essere accompagnate a cavalcare questa transizione digitale, che rappresenta un momento di opportunità. Per fare questo, un ecosistema industriale come il nostro, focalizzato soprattutto su piccole e medie imprese, se non addirittura microi...