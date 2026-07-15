'Illumina' Genova, inaugurato a Marassi uno spazio dove sport, musica e comunità fanno squadra
Skate, basket, pallavolo e calisthenics. E poi ancora musica, arte e sorrisi.
Skate, basket, pallavolo e calisthenics. E poi ancora musica, arte e sorrisi.
“La città ha bisogno di spazi come questo, gratuiti, dove i giovani possano ritrovarsi, allenarsi e vivere la collettività”.
“Parliamo di un investimento importante: 32 milioni di euro destinati alla realizzazione di 85 playground all’aperto, multidisciplinari, accessibili e gratuiti in tutta Italia”.
“Vogliamo creare luoghi inclusivi dove non ci sia solo sport, ma anche arte, danza, musica e occasioni di incontro tra generazioni.