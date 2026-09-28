Imprese, Cafà (Cifa Italia): "IA senza competenze non aggiunge valore"
Il presidente Cifa Italia e Fonarcom, in occasione dell'incontro ‘LʼImpresa nellʼEra dellʼAI. Imprese, istituzioni ed esperti per unʼinnovazione responsabile’
Il presidente Cifa Italia e Fonarcom, in occasione dell'incontro ‘LʼImpresa nellʼEra dellʼAI. Imprese, istituzioni ed esperti per unʼinnovazione responsabile’
"L'intelligenza artificiale viene spesso considerata come una tecnologia come le altre, ma non è così. Abilita un cambiamento che coinvolge organizzazioni, processi e persone. Nelle piccole e medie imprese italiane (Pmi) l'intelligenza artificiale sta passando da un periodo di 'assaggio' a un periodo...