A Napoli convegno “Governare il cambiamento - Leadership e innovazione”

Pa, Fiori (Inail): "Dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo"
"La sicurezza è un investimento e un fattore di sviluppo per il Paese"
"La sicurezza è un investimento e un fattore di sviluppo per il Paese"
“Stiamo vivendo una fase, un’epoca molto complessa e noi dobbiamo essere capaci di stare vicini alle nostre comunità e ai nostri territori. La Pubblica amministrazione ha un ruolo molto rilevante e ha come missione quella di garantire servizi alle persone. Dobbiamo essere capaci di comprendere i camb...
Come governare le trasformazioni che stanno cambiando lavoro, welfare e Pubblica amministrazione? È il tema al centro del convegno Inail "Governare il cambiamento - Leadership e innovazione", ospitato a Napoli e dedicato alla formazione dei dirigenti dell'Istituto. Un confronto tra istituzioni, accad...
"Dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo". Aprendo a Napoli il ciclo di incontri formativi dell'Inail, il direttore generale Marcello Fiori ha definito quella attuale una trasformazione "epocale", richiamando la necessità di nuove competenze, prevenzione e una visione di lungo per...