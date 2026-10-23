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A Roma la V edizione dell’Infrastructure Academy

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Giovannini (ASviS):
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Giovannini (ASviS): "Investimenti e progettualità per il dopo PNRR"

Il Direttore Scientifico dell'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Enrico Giovannini, è intervenuto alla quinta edizione dell'Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni. "Per proseguire l'esperienza PNRR ci sono due strumenti fondamentali: i...



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