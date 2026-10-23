A Roma la V edizione dell’Infrastructure Academy

Infrastrutture, Savino (Hilti): "Con Pnrr create nuove competenze, rendiamole strutturali"
Così l’amministratore delegato di Hilti Italia, Alessandro Savino, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy
Così l’amministratore delegato di Hilti Italia, Alessandro Savino, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy
Le parole del direttore scientifico dell’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy
"Il PNRR ci lascerà come eredità quello che abbiamo imparato per fare meglio le infrastrutture del domani e quindi l'Italia del domani". Le parole dell'Amministratore Delegato di Hilti Italia, Alessandro Savino, nel corso della quinta edizione dell'Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Ser...
Il Direttore Scientifico dell'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Enrico Giovannini, è intervenuto alla quinta edizione dell'Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni. "Per proseguire l'esperienza PNRR ci sono due strumenti fondamentali: i...