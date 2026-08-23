Inps, 3 milioni di giovani utilizzano i servizi digitali
Fava: "Serve un nuovo patto con i giovani basato su 3P, partnership, piattaforme, previdenza consapevole"
'INPS per i giovani', presentati i risultati del progetto al Meeting di Rimini
Fava: "Serve un nuovo patto con i giovani basato su 3P, partnership, piattaforme, previdenza consapevole"
“Con il Progetto Giovani abbiamo voluto costruire un ponte narrativo con le nuove generazioni, in termini di linguaggio, grafiche e servizi, e i risultati ci hanno dato ragione. I 3 milioni e 300 mila contatti che abbiamo avuto quest’anno hanno dimostrato che questa è la strada giusta”. Lo ha dichiar...
"La presenza dell’Inps al Meeting di Rimini non è soltanto una testimonianza istituzionale, ma rappresenta ogni anno un’occasione per offrire servizi ai cittadini, confrontarsi e lanciare nuove idee e progettualità". Lo ha dichiarato Salvatore Santangelo, capo Ufficio Stampa dell’Inps, intervenendo d...