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'INPS per i giovani', presentati i risultati del progetto al Meeting di Rimini

Diego De Felice - (Adnkronos)
economia

Inps, De Felice: "Con progetto giovani la Pa innova"

“Con il Progetto Giovani abbiamo voluto costruire un ponte narrativo con le nuove generazioni, in termini di linguaggio, grafiche e servizi, e i risultati ci hanno dato ragione. I 3 milioni e 300 mila contatti che abbiamo avuto quest’anno hanno dimostrato che questa è la strada giusta”. Lo ha dichiar...



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