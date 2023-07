Pasta, al via campagna promozionale con testimonial la nazionale di volley maschile

La campagna promozionale per la pasta "è molto importante anche per l'export visto che dei 624 mld di euro di esportazioni made in Italy all'anno, 60 mld sono di agritech e agrifood e la pasta è 3,7 miliardi, tra l'altro il peso della pasta in termini di immagine nel mondo è davvero importante". Lo ha affermato il presidente dell'Ice Matteo Zoppas a margine della presentazione della campagna promozionale della pasta del Masaf e dell'Ismea al Coni con i ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobri...