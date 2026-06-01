Istituto Danone al congresso Sinu, focus su microbiota e invecchiamento sano
A Bergamo dal 27 al 29 maggio - Per l'occasione verrà presentata la seconda edizione del premio Andrea Ghiselli
Salute, Istituto Danone protagonista al congresso Sinu
A Bergamo dal 27 al 29 maggio - Per l'occasione verrà presentata la seconda edizione del premio Andrea Ghiselli
Fondazione Istituto Danone conferma il proprio sostegno alla ricerca nutrizionale partecipando al 46° Congresso Nazionale Sinu - Società italiana di nutrizione umana, ospitato a Bergamo, con iniziative scientifiche e il lancio della seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, dedicato ai giovani ric...