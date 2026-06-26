L'indagine, ‘salumi nella dieta ma più informazione’, al via Buoni a sapersi
Contro la disinformazione nasce l’Osservatorio Ivsi
Contro la disinformazione nasce l’Osservatorio Ivsi
Per il 65,5% degli italiani i salumi sono compatibili con una dieta equilibrata, ma resta elevata la richiesta di informazioni chiare e scientifiche su valori nutrizionali, sicurezza e frequenza di consumo. Lo evidenzia l'Osservatorio Ivsi, al centro della campagna informativa 'Buoni a sapersi' promo...
"Dall'indagine di Astraricerche, condotta su oltre 1.200 italiani tra 18 e 70 anni, è emerso che più del 60% consuma salumi almeno una volta a settimana e che il 65% ritiene che i salumi possono essere inseriti tranquillamente in una corretta alimentazione, in uno stile di vita sano ed equilibrato. I...
"Per migliorare la comunicazione sull'alimentazione ed in particolare sul rapporto tra salute e salumi dobbiamo passare dai divieti alle istruzioni pratiche. Non basta dire 'moderazione', bisogna spiegare cosa questo significa, quali sono le porzioni corrette, che la frequenza di consumo non deve ess...