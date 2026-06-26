Al Centro Studi Americani il contributo italiano alla prevenzione della demenza e dell'ictus

Prevenire demenza e ictus, al via studio in 21 centri italiani
Toolkit supporterà specialisti nella definizione di interventi integrati su misura, iniziativa frutto della Joint Action europea Jade Health con Rin e Iss in prima linea
Toolkit supporterà specialisti nella definizione di interventi integrati su misura, iniziativa frutto della Joint Action europea Jade Health con Rin e Iss in prima linea
Progetto pilota in 21 centri, 'prevenzione determinante per la sostenibilità del sistema'
'Studio pilota punta su consapevolezza e stili di vita per ridurre il rischio'
Nel progetto 21 centri Irccs coinvolti 'per promuovere prevenzione e diagnosi precoce'