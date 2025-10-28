Roma, nuovi laboratori di terapia genica all'ospedale Bambino Gesù

Ricerca, 40 anni Irccs Bambino Gesù: nuovo laboratorio di terapia genica
Si estende su circa 700 metri quadri, rappresenta un importante passo avanti nella ricerca e nel trattamento delle malattie onco-ematologiche e immunologiche pediatriche
'Più soluzioni terapeutiche per i bisogni insoddisfatti dei bambini che soffrono di neoplasie sia ematologiche che dei tumori solidi'