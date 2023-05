Alta l'attenzione a Venezia per l'intervento di Luigi Sbarra Segretario generale CISL in occasione del convegno “Lavoro, fabbrica di valori: percorsi per il tempo nuovo”, organizzato da Umana, in primo piano la contrattazione, la formazione continua e una pianificazione puntuale delle politiche attive che valorizzi l'opportunità del PNRR.