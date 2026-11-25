Berutti Bergotto (Marina militare): "La libertà di navigazione tutela gli interessi italiani"
"Gli equipaggi della Marina presidiano le aree strategiche e contribuiscono al bene comune"
"Gli equipaggi della Marina presidiano le aree strategiche e contribuiscono al bene comune"
L'ambasciatrice tra le personalità insignite de 'Le Ragioni della Nuova Politica'
"Energia e trasporti strategici: competenze e lavoro di squadra al servizio del Paese"
Le parole del giornalista Antonio Polito, nell’ambito della XXIII edizione del premio 'Le Ragioni della Nuova Politica', dedicata ai trent’anni di costruttori di civiltà alla ricerca di ragioni per una nuova politica.