Leucemia linfatica cronica, disponibile in Italia nuovo farmaco
Primo e unico inibitore di Btk reversibile per malattia recidivante o refrattaria dopo una linea di terapia
Primo e unico inibitore di Btk reversibile per malattia recidivante o refrattaria dopo una linea di terapia
‘Inibitore di Btk non covalente ha meccanismo d’azione unico che ne prolunga efficacia anche in chi è già stato trattato con inibitore di Btk covalente’
‘Coniuga efficacia e benessere della persona, una pillola che migliora qualità di vita’