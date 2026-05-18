'Assapora la purezza' , il nuovo murale di Levissima porta la montagna in città

Milano, l'artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in città
L’opera prende forma in Alzaia Naviglio Grande 112
L’opera prende forma in Alzaia Naviglio Grande 112
Il nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l'essenziale"
"La purezza non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che si riesce effettivamente a percepire." Così Manfredi, content creator che dall'esperienza vissuta in Valtellina ha prodotto il racconto di una purezza fatta di silenzio, tempo lento e contatto diretto con la natura. Attraverso il murale di Neve ...
"Ho cercato semplicemente di ridipingere un concetto, far passare l'emozione." Lo ha detto Neve, artista e autore dell'opera, il murales lungo i Navigli simbolo di Assapora la Purezza il progetto di Levissima. Realizzata interamente a mano libera, l'opera di Neve nasce da un approccio quasi impressio...