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'Assapora la purezza' , il nuovo murale di Levissima porta la montagna in città

'Assapora la purezza' , il nuovo murale di Levissima porta la montagna in città

Levissima, in murale pensato per trasformare l'emozione in immagine
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Levissima, in murale pensato per trasformare l'emozione in immagine

"Ho cercato semplicemente di ridipingere un concetto, far passare l'emozione." Lo ha detto Neve, artista e autore dell'opera, il murales lungo i Navigli simbolo di Assapora la Purezza il progetto di Levissima. Realizzata interamente a mano libera, l'opera di Neve nasce da un approccio quasi impressio...



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