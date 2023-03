26 GENNAIO - PUNTATA 4 Tre milioni di attacchi al giorno, la sfida della cybersecurity - Ascolta

Ogni giorno, tre milioni di attacchi. In Italia. La cybersecurity è diventata una priorità assoluta. Anche perché passa per il digitale, ormai, buona parte delle nostre attività quotidiane. Pericoli in aumento che riguardano la protezione dei dati a tutti i livelli. In gioco c’è il funzionamento delle Istituzioni, delle macchine statali, delle aziende, la sicurezza pubblica e quella privata. Intervista al Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Baldoni.