Lombardia, nuova strategia per attrarre investimenti, Fontana e Guidesi presentano piano
Ad oggi, grazie ai servizi e alle iniziative messe in campo, sono state supportate oltre 600 aziende estere
"Mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia"
“Esprimeremo questo potenziale attraverso una nuova struttura dedicata solo all'attrazione degli investimenti"
"Bisogna favorire gli investimenti, bisogna mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia che Roma, purtroppo, ci impone; cercheremo di agevolarli e aiutarli nel superare le pratiche. Io credo che questo modello funzioni, quindi, se invece di fare t...