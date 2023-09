L'Oréal: "Stabilimento di Settimo eccellenza della sostenibilità"

"La storia di L’Oréal e della sostenibilità inizia molti anni fa, ma la prima formalizzazione della nostra strategia è quella del 2013. "Sharing Beauty with All" è stata la prima vera strategia ambiziosa del gruppo sia in termini di sostenibilità ambientale che sociale, che ha raggiunto obiettivi importanti e ci ha permesso di rinnovare il nostro impegno con una strategia ancora più ambiziosa nel 2020 chiamata "L’Oréal for the Future” per il 2030.” Ha dichiarato il Chief Sustainability Officer di...