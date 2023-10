Lucca Comics & Games 2023

20 ottobre 2023. Un nuovo gruppo di aspiranti autori e autrici per bambini e ragazzi è pronto a varcare le porte (ideali) della residenza artistica A CACCIA DI STORIE. Un’occasione unica che sarà offerta alle nove persone selezionate, scelte dopo un’accurata fase di valutazione delle loro proposte di storie, per prendere parte al progetto nazionale - giunto alla sesta edizione - promosso da Lucca Comics & Games e Book on a Tree in collaborazione con Edizioni PIEMME - Il Battello a Vapore e Amref ...