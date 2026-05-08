Presentato alla Luiss school of Law di Milano nuovo corso su diritto società quotate e riforma Tuf

Luiss school of Law lancia a Milano nuovo corso su diritto società quotate e riforma Tuf
Mercati finanziari e nuova regolamentazione
Mercati finanziari e nuova regolamentazione
La Luiss School of Law di Milano lancia il nuovo corso di perfezionamento 'Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza'. Rivolto a professionisti di studi legali, enti pubblici e aziende private attivi nel distretto milanese, il percorso amplia la proposta in ambito gi...
In merito alla riforma del Testo Unico della Finanza, si assiste a "una serie di fenomeni e di attività che devono essere studiati con l'occhio di chi vede l'implementazione della disciplina. Non si tratta, quindi, di un corso di formazione in cui si trasferisce una materia stabile e consolidata che ...
"La riforma del TUF (Testo Unico della Finanza) impone alla didattica universitaria una metrica diversa, di metodo prima ancora che di merito. Proprio per questo è importante immaginare corsi di alta specializzazione come questo, che impongano una metrica nuova per un codice nuovo e per un nuovo meto...