'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità', presentate proposte Manageritalia certificazione dei comunicatori

Manageritalia, ecco modello pilota per certificazione competenze comunicatori
Presentato durante l’evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità'
"Sul fronte delle professioni non ordinistiche il Mimit ha un ruolo chiave, chiaro, che sta nell'aggiornamento dell'elenco, e soprattuto nel promuovere da un lato l'autoregolazione delle associazioni non ordinistiche, una platea molto ampia di oltre 400 soggetti, e dall'altro promuovere dell'importan...
Il vicepresidente Manageritalia Executive professional, intervenendo all'evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità
"Il mondo della comunicazione d'impresa ha al suo interno una struttura molto variegata di figure professionali. In una indagine che abbiamo fatto un paio di anni fa abbiamo identificato circa 29 figure professionali che fanno riferimento, che gravitano, all'interno del mondo della comunicazione d'im...
"Il ruolo di risorse umane e comunicazione interna sono andate e cresciute sempre di pari passo. La comunicazione interna è stata sempre vista come sorella minore di quella esterna ma oggi è cresciuta e le aziende che hanno una visione ulteriore ci stanno investendo, ma soprattutto c'è una voglia di ...
"In ogni organizzazione il comunicatore è il motore del cambiamento, ha un ruolo chiave. Ben venga la certificazione: nell'ambito sanitario il comunicatore ha il dovere di farlo in modo etico e responsabile. La comunicazione non chiude mai, è h24, 365 giorni all'anno, ancora di più nel settore della ...
"Io porto l'esperienza della comunicazione all'interno di una pmi italiana, dove la comunicazione non è stata soltanto un vettore informativo ma parte della strategia di governance e di crescita dell'azienda e per noi di successo, anche appunto attraverso la comunicazione. il nostro è un settore trad...