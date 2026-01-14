circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Marca by Bolognafiere & Adm 2026

Marca by Bolognafiere & Adm 2026

Retail: la crescita di 'Marca' riflette quella del comparto
video
economia

Retail: la crescita di 'Marca' riflette quella del comparto

28 catene della grande distribuzione, 1.540 espositori, 10 padiglioni e 25.000 visitatori attesi. Questi i numeri che fotografano la 22esima edizione di Marca by BolognaFiere &  Adm - Associazione distribuzione moderna, la due giorni che si conferma come piattaforma di riferimento europea per un sett...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza