Marca by Bolognafiere & Adm 2026

Coripet partecipa a Marca by BolognaFiere, 14 e 15 gennaio 2026, nell’ambito della 22esima edizione della manifestazione dedicata alla Marca del Distributore, con un appuntamento di approfondimento sul riciclo del Pet e sul modello Bottle to Bottle.
28 catene della grande distribuzione, 1.540 espositori, 10 padiglioni e 25.000 visitatori attesi. Questi i numeri che fotografano la 22esima edizione di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la due giorni che si conferma come piattaforma di riferimento europea per un sett...
"Nel complesso quadro geopolitico" in cui ci troviamo, "l'Italia riesce ad avere un export che cresce costantemente, creando lavoro e occupazione. cIò è stato possibile anche grazie al governo italiano, che sostiene un modello di interazione tra le istituzioni, il mondo imprenditoriale, l'associazion...
"Il Mercosur che si andrà a sottoscrivere non è quello dello scorso anno, che non avremmo sostenuto. l'Italia ha chiesto garanzie precise per il settore agricolo e le ha ottenute. Abbiamo chiesto regole chiare a difesa degli agricoltori, in un quadro di accordi internazionali in linea con l'auspicio ...
"Abbiamo una grande novità legata a due temi fondamentali: la cucina italiana riconosciuta come patrimonio immateriale dell'Unesco, un fatto che sensibilizza l'estero sul Dna della cucina italiana. L'altro tema, attualissimo, è sicuramente quello del Mercosur, che è in fase di approvazione definitiva...
"Il made in Italy è innovazione nella tradizione, è fare le cose con cuore, passione e responsabilità. Questo è un evento di Made in Italy. 'Marca' è un'affermazione e qui la troviamo espressa: basta guardarsi intorno, qui, per capirlo. Il Made in Italy è una mission, significa sapersi rinnovare e me...
"La nostra è una regione che ha le filiere, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione. Siamo la terra delle filiere, del fare insieme. 'Marca' può essere un grande evento proprio per rafforzare la dimensione delle filiere e la collaborazione tra le varie componenti". E' quant...
"Questa fiera inaugura l'anno fieristico, è la prima dell'agroalimentare a livello nazionale ed è una fiera molto vivace, c'è un clima di grandi aspettative da parte dei produttori che sono presenti". A dirlo Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere ...
"La marca del distributore ha consentito a tutti noi di chiudere il 2025 in territorio positivo. Si tratta anche di un segno della fiducia che i consumatori riconoscono alla marca del distributore". Sono le parole di Mauro Lusetti, presidente Adm - Associazione distribuzione moderna e presidente Cona...