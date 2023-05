''La Marina oggi è in mare come non lo è mai stata negli ultimi quaranta anni per far fronte al fenomeno del terrorismo, eco terrorismo e della pirateria. Per questo siamo così tanto in mare in questo momento storico. Dobbiamo proteggere le navi italiane che operano nel mondo''. Lo sottolinea il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare l'Ammiraglio Enrico Credendino, a Maredì, il programma di approfondimento sull'economia del mare di Confitarma, dedicato oggi al tema della sicurezza.