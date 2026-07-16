Mash, esperti a confronto su importanza diagnosi per patologia epatica sottovalutata
Steatoepatite associata a disfunzione metabolica: "Malattia cronica grave e progressiva, seconda causa trapianto fegato"
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Steatoepatite associata a disfunzione metabolica, 'nei prossimi mesi con ministero Salute per dare assistenza necessaria'
"Steatoepatite associata a disfunzione metabolica può portare allo sviluppo di tumore"