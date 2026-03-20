McDonald’s celebra 40esimo anniversario in Italia

McDonald’s Italia compie 40 anni, il primo ristorante a Roma in Piazza di Spagna
29 miliardi di euro di valore condiviso generati per il Paese in quattro decenni
29 miliardi di euro di valore condiviso generati per il Paese in quattro decenni
“McDonald's ha il merito di aver creato economia e generato nuovi posti di lavoro ma, soprattutto, di aver valorizzato i nostri territori e la qualità e la tipicità dei prodotti italiani. Un comune obiettivo, condiviso con il ministero dell'Agricoltura che punta su quelle filiere in difficoltà come, ...