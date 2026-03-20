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McDonald’s celebra 40esimo anniversario in Italia

McDonald’s celebra 40esimo anniversario in Italia

Imprese: 40 anni di McDonald's Italia, la voce delle istituzioni
economia

Imprese: 40 anni di McDonald's Italia, la voce delle istituzioni

“McDonald's ha il merito di aver creato economia e generato nuovi posti di lavoro ma, soprattutto, di aver valorizzato i nostri territori e la qualità e la tipicità dei prodotti italiani. Un comune obiettivo, condiviso con il ministero dell'Agricoltura che punta su quelle filiere in difficoltà come, ...



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