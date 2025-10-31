Spazio, Meloni: "Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista"
Così la premier nel messaggio inviato alla 2° edizione degli Stati Generali della Space Economy
“La space economy è sempre più un settore trainante del Made in Italy, su cui sin dall'inizio abbiamo investito, realizzando anche la prima legge nazionale sullo spazio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Sp...
“Lo spazio è una occasione di crescita ma, al contempo, ci sono dei piccoli rischi perché negli ultimi 5 anni, quasi 1.500 aziende italiane sono state acquisite da fondi internazionali. Quindi l’abilità è farle crescere, ma allo stesso tempo tutelarle dal punto di vista degli investimenti strategici ...