Farmaci, ok Aifa rimborsabilità mirdametinib contro neurofibromatosi di tipo 1

Nf1, via libera al rimborso per il trattamento dei neurofibromi plessiformi
Merck, ‘mirdametinib indicato nelle lesioni sintomatiche non operabili in pazienti adulti e pediatrici’
Merck, ‘mirdametinib indicato nelle lesioni sintomatiche non operabili in pazienti adulti e pediatrici’
'Può ridurre la crescita e le dimensioni delle lesioni che rappresentano complicanze importanti'
'Oltre a migliorare la gestione del dolore apre un percorso che può portare alla soluzione di altri problemi'
'Può essere impiegato sia prima sia dopo un eventuale intervento chirurgico'