Parkinson, al cinema emozioni e ostacoli di 300mila italiani

Mister Parkinson al cinema racconta emozioni e ostacoli di oltre 300mila italiani
Giornata nazionale, sabato 29 e domenica 30 novembre in 320 sale il documentario
Sul docufilm in uscita per la giornata nazionale della malattia, 'necessario parlare della patologia'
'Questo disturbo del movimento si cura con i farmaci ma anche con l'attività fisica regolare come la danza'
'Alla rabbia far seguire la capacità di gestire le situazioni'