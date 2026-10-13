Prevenzione infezione Rsv, approvato monoclonale per neonati

Prevenzione infezione Rsv, in Italia monoclonale per neonati nella prima stagione
Msd: "Clesrovimab prima e unica opzione in Ue somministrabile senza dover adattare il dosaggio in base al peso"
Msd: "Clesrovimab prima e unica opzione in Ue somministrabile senza dover adattare il dosaggio in base al peso"
"Strumento necessario che agevola anche le problematiche familiari economiche"
Sull'approvazione Aifa di clesrovimab, 'tecnologia sicura e universale contro il virus respiratorio sinciziale'
Sull'approvazione Aifa di clesrovimab: "In assenza di trattamenti efficaci, prevenzione è strategia vincente contro bronchiolite"