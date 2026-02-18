Al via la decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, salone internazionale del verde

MyPlant & Garden 2026, Randazzo: "Ottimo inizio, a renderla ricca a 360 gradi sono gli 800 marchi presenti"
‘manifestazione sempre più internazionale: attese 210 delegazioni buyer da 5 continenti’
“Il settore florovivaistico europeo raggiunge un valore di 24,5 miliardi di euro e l'Italia è tra i leader”
"Abbiamo deciso di chiamare la decima edizione di MyPlant & Garden anche con il nome di Olimpiade del Verde perché siamo in concomitanza con le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026, un appuntamento importante per la città. Inoltre, questa manifestazione è effettivamente un'olimpiade, in quanto tutti gl...