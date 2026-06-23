'Non Romperle!', parte il tour nelle piazze italiane per il benessere di ossa e muscoli
Al via dal 16 giugno la seconda edizione della campagna nazionale promossa da Italfarmaco
Salute, Italfarmaco lancia seconda edizione campagna ‘Non romperle!’
Al via dal 16 giugno la seconda edizione della campagna nazionale promossa da Italfarmaco
‘Associazione con il calcio rappresenta una strategia vincente’
‘Fratture e ricorsi al pronto soccorso raggiungerano i 700mila casi nei prossimi dieci anni’
Scarsa salute delle ossa e poca forza muscolare si traducono in problemi seri per la salute delle persone, soprattutto quelle più anziane. Si stima che in Italia 4 milioni di individui, prevalentemente donne, siano affette da osteoporosi. La fragilità ossea ha delle conseguenze rilevanti: il numero d...