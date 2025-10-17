Esmo 2025, Novartis presenta risultati studio combinazione terapie orali contro cancro al seno

Lo studio
Cancro seno, con combinazione terapie orali -28,4% recidiva nello stadio iniziale
I risultati a 5 anni dello studio Natalee con ribociclib associato a terapia endocrina presentati al Congresso europeo di oncologia Esmo 2025
Coco, 'da oltre vent'anni al lavoro per individuare soluzioni innovative che possano sempre di più andare in contro ai bisogni clinici insoddisfatti delle pazienti'
Puglisi (Cro Aviano), 'Studio Natalee dimostra riduzione del rischio di recidiva pari a circa il 30%, così come circa il 30% è la riduzione del rischio di recidiva sotto forma di metastasi'