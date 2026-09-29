Novo a EASD 2026: tante iniziative tra prevenzione, inclusione e salute urbana

Novo a congresso Easd: "Nuove prospettive di cura per diabete e obesità'"
Al meeting di Milano il punto sulle nuove evidenze e terapie come semaglutide tra efficacia, sicurezza e qualità di vita
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Nuovo slogan 'Lasting health starts now riassume il nostro approccio alla salute duratura che inizia adesso’
'La salute inizia ora, persone e medici non rimandino i cambiamenti al domani'
'Somministrazione settimanale migliora qualità di vita pazienti'