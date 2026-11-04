Nuovo Ospedale di Padova, presentato il piano di finanziamento

Sanità, Stefani: "Piano finanziario da 880 mln per il nuovo ospedale di Padova"
"Importante anche il contributo dell'università e di Fondazione Cariparo"
"Importante anche il contributo dell'università e di Fondazione Cariparo"
"Nella struttura Day center, torre delle degenze, piastra ad alta intensità di cure e torre della ricerca"
Alla presentazione del piano di finanziamento: "Lavorato con questo obiettivo, ora si parte"
"Nel progetto ci sono innovazione e tecnologia, con l’Università per condividere la stessa prospettiva"