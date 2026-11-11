Malattie rare, Msd promuove campagna dedicata alla sindrome di von Hippel-Lindau

Sindrome von Hippel-Lindau, nuova campagna 'oltre le pieghe' dà voce ai pazienti
Promossa da Msd, l’iniziativa ispirata all’arte degli origami e dell’haiku, racconta la Vhl in un libro di testimonianze e contenuti scientifici
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'Ricerca e collaborazione per affrontare le nuove sfide'
'Gestione patologia richiede un approccio multidisciplinare e informazione'
Il presidente Lombardi, 'contatto e informazioni con social e gruppi WhatsApp'