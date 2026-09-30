Eni, Unicredit, Confindustria, Enel e altre lanciano Fondazione Systema per competitività
In occasione di Open-es Act 2026
Open-es ACT 2026, nasce Fondazione Systema per supportare competitività e trasformazione imprese
In occasione di Open-es Act 2026
Fare Sistema per non restare indietro. È questo il messaggio lanciato dall'Auditorium della Tecnica, durante Open-es ACT 2026. Al centro del dibattito la sfida della twin transition. Nel corso dell'appuntamento capitolino, è stata lanciata da Eni e Confindustria, la Fondazione Systema, un'alleanza mu...
La nascita di Fondazione Systema è "un'esigenza che raccogliamo dal mondo delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, di semplificare rispetto a un approccio che le porta ad affrontare tante sfide diverse, interconnesse fra di loro rimanendo competitivi in un contesto di trasformazione energet...
"Accenture vuole continuare il percorso iniziato con Open-es. Vogliamo essere un partner abilitatore di tutte le priorità che la strategia di Fondazione Systema si è prefissata. Quindi, Accenture vuole essere nello scambio delle informazioni e dei dati per costruire piattaforme e portare avanti progr...