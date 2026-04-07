Ama e Open Fiber insieme per gestione hi-tech dei rifiuti

Rifiuti, Ama e Open Fiber insieme per gestione hi-tech
L'accordo punta sull'integrazione delle piattaforme digitali delle due aziende per portare più
L'accordo punta sull'integrazione delle piattaforme digitali delle due aziende per portare più
L’amministratore delegato alla firma dell’accordo: “Maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità”
Il presidente commentando la firma dell’accordo: "Con l’integrazione della fibra conoscenza sempre più puntuale del territorio e delle sue esigenze"
"Alla centrale operativa Ama le capacità che consentono l'abilitazione di un servizio sempre più puntuale e attento’
"Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità". Lo ha detto Giuseppe Gola...
"L'accordo siglato con Open Fiber è molto importante: vede l'integrazione fra due realtà che operano in settori diversi, ma che attraverso l'innovazione digitale, hanno trovato un punto in comune da poter sviluppare. Rappresenta per noi un'evoluzione per realizzare nuove attività in un ambito che sup...
"L'accordo siglato con Ama è strategico e importante per la valorizzazione di tutto ciò che abbiamo sviluppato in questi anni, un'infrastruttura in fibra ottica che può abilitare servizi innovativi di valore e lo sviluppo del territorio stesso". Lo ha detto Francesca Parasecolo, responsabile network ...
"Per Ama l'accordo con Open Fiber rappresenta una nuova tappa nello sviluppo della propria digitalizzazione. Ad oggi, le nostre misurazioni si basano sui mezzi aziendali, sul sistema satellitare e sui droni. L'integrazione della fibra ci consentirà di ottenere una conoscenza sempre più puntuale del t...