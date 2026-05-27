'Qui, per la salute di ogni donna', istituzioni ed esperti rilanciano la medicina di genere
A Roma confronto promosso da Organon su approccio multidisciplinare integrato per rispondere ai bisogni femminili e rafforzare Ssn
A Roma confronto promosso da Organon su approccio multidisciplinare integrato per rispondere ai bisogni femminili e rafforzare Ssn
'Colmare i gap di cura per le donne è il cuore della strategia dell'azienda'
'Fondamentale intervenire prima e in modo multidisciplinare'
L'endocrinologa, 'presentano una diversa incidenza di numerose patologie rispetto agli uomini e questo rende indispensabile un approccio clinico specifico e di genere'