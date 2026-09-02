Farmaci, da Ue ok a formulazione a rilascio modificato contro Parkinson

Malattia di Parkinson, ok in Europa a formulazione orale Ld/Cd a rilascio modificato
Zambon: "Approvazione di Hopledo* per trattamento fluttuazioni motorie, da ottobre nei mercati continentali"
Zambon: "Approvazione di Hopledo* per trattamento fluttuazioni motorie, da ottobre nei mercati continentali"
Sul via libera a nuovo trattamento a rilascio modificato, ‘risponde al bisogno della gestione delle fluttuazioni motorie che colpiscono 8 pazienti su 10’
‘Quasi dimezzate le somministrazioni di levodopa-carbidopa, livelli ematici più stabili e migliore controllo delle fluttuazioni motorie’
"L'80% persone con Parkinson manifestano fluttuazioni motorie entro 10 anni dalla diagnosi. Questa terapia risponde al bisogno di riuscire a gestirle da parte dei pazienti"