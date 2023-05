A Terni apre Umbria 'Disc' di Philip Morris Italia

Philip Morris Italia ha annunciato investimenti per 30 milioni di euro in cinque anni per il nuovo Digital Information Service Center a Terni, con il quale l’azienda rafforza la sua presenza in Umbria. In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto, che darà lavoro a circa 150 persone, è intervenuta Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.