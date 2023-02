Poste, progetto Polis contro il digital divide

"Come sindaco di un piccolo comune Valdengo (BI) e vice presidente vicario di Anci e deputato di Forza Italia mi sono sempre battuto in Parlamento perché gli uffici postali nei piccoli comuni, presidi fondamentali di servizio per i cittadini, non chiudessero. Degli oltre 6.900 Uffici Postali, infatti, circa 5.300 sono stanziati in piccole realtà. Proprio in questi territori, dove risiedono 14 milioni di persone, non solo non chiuderà nessun ufficio postale, ma si investirà per diffondere il digit...