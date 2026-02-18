Premio Andrea Ghiselli, Fondazione Danone e Sinu per giovani ricercatori
Il riconoscimento rinnova l'impegno a supporto del sapere scientifico e del progresso della scienza nutrizionale
"Questa serata è stata fortemente voluta da Fondazione Istituto Danone in collaborazione con la Sinu, Società italiana nutrizione umana, per ricordare in maniera attiva e propositiva una grande figura: quella del nutrizionista Andrea Ghiselli. Lo facciamo supportando la ricerca, soprattutto quella ch...
"La Sinu-Società Italiana di Nutrizione Umana ha accettato con grande piacere di collaborare all'istituzione di questo premio in memoria di Andrea Ghiselli, che ha l'obiettivo di riconoscere e motivare i giovani che si dedicano alla ricerca, che è la base per andare avanti sulle conoscenze che legano...
"L'ISS ci ha tenuto a essere presente a questo evento, che ha condiviso fin dall'inizio. Siamo l'ente di salute pubblica in Italia e la lotta alle fake news sull'alimentazione sono parte fondante della nostra attività. Con le sue linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità vuole proprio lottare contr...