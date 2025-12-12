Premio 'Ragioni della nuova politica', oggi la cerimonia della XXII edizione
A Roma nella sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato
"Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' ha molte edizioni alle sue spalle, però ha una linea di continuità, ossia quella di individuare delle eccellenze in vari campi, premiandole, soprattutto per l'impegno nella società civile". Così Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, d...
"Non è facile sintetizzare ciò che si può dire intorno al cattolicesimo politico, una tradizione complessa e stratificata”, ha affermato il professor Ortensio Zecchino, storico e politico italiano che, in occasione della XXII edizione del Premio 'Le Ragioni della nuova politica', celebrata a Roma nel...
Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica', istituito nel 1996 dall’associazione L’Alba del Terzo Millennio, raggiunge la sua XXII edizione e conferma la capacità di restare un punto di riferimento nel panorama culturale e politico italiano. A sottolinearlo è la presidente dell’associazione, Sara Ia...